MILAN NEWS – I dubbi sono sempre meno sul futuro di Zvonimir Boban al Milan, con il dirigente croato che sembra aver ormai dato l’ok al suo ritorno all’interno della società.

L’ex campione e fantasista, che negli anni ’90 ha giocato per diverse stagioni con la maglia del Milan addosso, ha ormai un principio di accordo con Paolo Maldini per un importante ruolo dirigenziale, presumibilmente come sostituto ideale di Leonardo, anche se dovrebbe ufficialmente avere l’incarico di direttore generale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sportmediaset, Boban dovrebbe avere un ruolo di ‘raccordo’: in pratica il croato avrà il compito intermedio tra l’area sportiva gestita da Maldini e quella manageriale e finanziaria di cui si occuperà l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Una sorta di trait d’union tra due universi piuttosto distinti ma ugualmente centrali.

Inoltre Boban darà una mano anche nella programmazione del mercato a Frederic Massara, che sembra sempre più vicino a diventare il direttore sportivo del Milan e l’uomo addetto alle trattative in entrata ed in uscita. La dirigenza rossonera comincia a completarsi, con nomi precisi e gerarchie assolute. Il resto lo farà il campo, vera priorità della società di via Aldo Rossi, nella speranza di costruire solide basi per un progetto tecnico di alta qualità.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it