News Milan: Giampaolo è a Milano, oggi può definire l’accordo coi rossoneri.

Ormai ci siamo. Dopo settimane di dubbi e incertezze, il Milan sta per completarsi. Paolo Maldini non è ancora ufficialmente il direttore tecnico, ma è già operativo. Così come lo è Zvonimir Boban. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo organigramma.

Domani invece può essere il giorno di Marco Giampaolo. Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, oggi il tecnico è a Milano per definire l’accordo coi rossoneri e diventare così il nuovo allenatore del Milan. Non è da escludere quindi che l’ufficialità possa arrivare già in serata, ma è più probabile domani.

#Giampaolo oggi a #Milano per definire tutto ed essere così ufficialmente il nuovo allenatore del @acmilan #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 13 giugno 2019

