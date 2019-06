Massimiliano Mirabelli è pronto a ripartire a livello dirigenziale. L’ex direttore sportivo del Milan appare vicino ad un incarico importante in Serie A.

Secondo ciò che scrive Calciomercato.it quest’oggi, Mirabelli è il candidato numero uno a diventare il prossimo D.S. del Brescia, squadra lombarda neopromossa nella massima serie dopo l’ultimo campionato.

Per le ultime indiscrezioni raccolte è tempo di saluti con il direttore sportivo attuale delle ‘Rondinelle’ Francesco Marroccu, a breve si dovrebbe procedere per la rescissione contrattuale. Per sostituirlo in pole c’è proprio il calabrese ex Milan che vanta la sua ultima esperienza professionale proprio in rossonero; sono frequenti i contatti già da alcune settimane e si va verso la stretta finale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

