Calciomercato Milan, nome nuovo per il centrocampo: spunta Nikola Moro, lo manda Boban!

Quasi completo l’assetto dirigenziale del Milan, che oggi ha annunciato la promozione di Paolo Maldini a direttore tecnico e l’arrivo di Zvone Boban come Chief Football Officer. Mancano soltanto direttore sportivo e allenatore, ma è solo questione di tempi tecnici.

Proprio la sempre più chiara questione societaria, porta ad avere maggiori certezze in quanto a comunione d’intenti sul calciomercato. Da tempo emergono indiscrezioni su nuovi giocatori accostati al Milan, ma con il passare del tempo si cominciano a delineare maggiormente le idee del club.

Questa sera Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, ha rivelato nuovi aggiornamenti di calciomercato per il Milan. In particolare ha riferito di un forte interesse dei rossoneri per il croato Nikola Moro. Osservato speciale di Boban, suo connazionale. Si tratta di un giocatore giovanissimo, che rientra nei canoni scelti dalla dirigenza presieduta in primis da Gazidis.

Boban vuole portare Moro al Milan



Il Milan avrebbe già imbastito i primi contatti per Nikola Moro. Due anni fa il giocatore era corteggiatissimo da mezza Europa, poi l’infortunio ha inevitabilmente fatto saltare tutto. Di Marzio riferisce che si tratta di un calciatore sul quale il Milan potrebbe investire, nel caso chiaramente riuscisse a trovare un accordo con la Dinamo Zagabria.

Moro ha un contratto con il club croato fino al giugno 2023. È un classe 1998, ha compiuto 21 anni lo scorso marzo. Centrocampista di grande qualità, in patria definito “il nuovo Modric”. Può giocare da regista davanti la difesa, centrocampista centrale e trequartista. Ma nel gioco di Giampaolo, avendo buona visione di gioco e qualità nelle giocate, può anche agire da interno di centrocampo. Piede preferito: destro. Altezza: 183 cm.

Questo l’identikit di Nikola Moro, entrato in orbita Milan. In questa stagione il croato ha giocato 29 partite, segnando 5 gol e fornendo anche 2 assist. Ovviamente il calciatore è già nel giro della nazionale giovanile della Croazia. Ha esordito 19enne nell’Under-21, sin qui ha collezionato 6 partite nelle qualificazioni all’europeo di categoria, segnando 1 gol.

Staremo a vedere se da qui ai prossimi giorni arriveranno nuovi aggiornamenti in merito. Proprio a centrocampo i rossoneri hanno necessità di rinforzare qualitativamente ma anche numericamente visti i tanti addii tra Bakayoko, Bertolacci, Mauri e Montolivo, e anche Biglia è in dubbio. Dopo l’acquisto praticamente fatto di Rade Krunic, il Milan vuole continuare a rinforzare il reparto.

