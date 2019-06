MILAN NEWS – Continua a far parlare di sé a Milano la questione relativa al nuovo stadio che potrebbe prendere il posto dello storico San Siro nei progetti dei due club cittadini.

Milan e Inter infatti non disdegnano l’idea di poter costruire, con l’aiuto del Comune, un impianto moderno, nuovo di zecca ed in linea con gli standard imponenti del resto d’Europa. Oggi il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto di nuovo sull’argomento dando ancora il suo parere personale.

L’Ansa ha riportato l’intervento di Sala riguardo all’impianto del futuro: “Costruire un nuovo stadio è un’operazione costosissima ma non voglio fare condizionamenti. Aspetto la proposta di Inter e Milan, arriverà entro le vacanze. Per me San Siro è un impianto straordinario”.

E’ chiara la volontà del primo cittadino milanese di promuovere una sorta di ammodernamento di San Siro piuttosto che l’abbattimento di quest’ultimo per creare da zero un nuovissimo stadio. Un argomento molto complesso che rischia dunque di protrarsi ancora per lungo tempo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

