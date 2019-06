CALCIOMERCATO MILAN – La priorità del Milan durante la sessione estiva di calciomercato sarà probabilmente quella di ottenere plusvalenze rilevanti dalle cessioni onerose e rinforzare allo stesso tempo un centrocampo svuotato dalle varie partenze di fine stagione.

Ma occhio anche a potenziali arrivi in difesa: secondo le cronache vicine al club rossonero non è da escludere che Paolo Maldini e compagnia possano investire su un nuovo terzino sinistro (in caso di addio di Rodriguez o Laxalt) e su un altro centrale difensivo che possa alternarsi con i titolarissimi della scorsa annata, ovvero l’argentino Musacchio e il capitano Romagnoli.

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per Lovren

Nelle ultime ore si è rafforzata una pista proprio per il pacchetto difensivo del nuovo Milan, che porta direttamente all’esperto stopper croato Dejan Lovren. Già da giorni si è vociferato di un interesse rossonero per il classe ’89, appena laureatosi campione d’Europa con la maglia del Liverpool. E’ molto probabile che Lovren a breve possa lasciare la Premier League, visto che nelle fila dei ‘Reds’ è considerato ormai solo una riserva, scalzato nelle gerarchie da difensori più giovani come Matip o Joe Gomez.

Secondo le ultime della Gazzetta dello Sport, il Milan vuole fare sul serio per Lovren: ieri mattina l’intermediario Edoardo Crnjar è stato avvistato a Casa Milan proprio per discutere di un’eventuale trattativa tra i rossoneri ed il Liverpool. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, forse troppi per le casse milaniste ma non è da escludere che, per volontà dello stesso calciatore, la trattativa possa svilupparsi a cifre più abbordabili. Sembra essere dunque proprio il croato ex Lione e vice-campione del mondo nel 2018 con la sua Nazionale il probabile erede di Cristian Zapata, ormai pronto all’addio al Milan.

