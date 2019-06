Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’, il Milan avrebbe chiesto informazioni al Liverpool per Dejan Lovren, difensore centrale croato in uscita dai Reds.

Ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e ha un ingaggio molto alto. Ma Paolo Maldini avrebbe fatto un sondaggio con la società inglese per chiedere costo del cartellino e informazioni in generale. Sarebbe l’elemento di esperienza per la difesa rossonera, che perde Cristian Zapata per il mancato rinnovo e Mattia Caldara per infortunio (potrebbe rientrare prima delle fine del 2019). Oltre a Gianluca Mancini e Kevin Bonifazi, profili molto più vicini al progetto pensato da Ivan Gazidis, il Milan starebbe pensando anche al croato. Come aveva annunciato lo stesso Di Marzio la scorsa settimana, la società di via Aldo Rossi non farà soltanto acquisti giovani, ma cercherà anche uomini di esperienza. E Lovren è uno di questi. Oggi invece con Giuseppe Riso si è parlato di Stefano Sensi, a breve può iniziare la trattativa col Sassuolo.

Massara e Boban sempre più vicini

Il noto giornalista ha dato le ultime anche su Frederic Massara e Zvonimir Boban, gli uomini scelti da Maldini per la composizione del quadro dirigenziale. Il nuovo direttore sportivo firmerà domani, ricordiamo che è libero da vincoli contrattuali avendo da poco lasciato la Roma. Sul croato conferma che ha detto sì, c’è da aspettare che si liberi dalla FIFA. Se ha deciso di accettare il Milan, è difficile convincerlo a rimanere. Presto potrebbe essere ufficializzato, ma bisognerà aspettare ancora un po’. Non è facile liberarsi dall’attuale incarico da vice segretario della più importante federazione calcistica, anche perché Gianni Infantino non è così convinto di lasciarlo andar via. Ma Boban ha deciso di accogliere la proposta fatta dal suo ex capitano e di intraprendere questa nuova importante avventura. Per lui è pronto un ruolo di raccordo, sostanzialmente da direttore generale. Si occuperebbe dell’aspetto politico, senza però dimenticare il campo. Sarà una figura molto importante per affiancare un “novellino” come Maldini. Un nuovo grande duo sta per prendere forma, con Massara pronto a scovare nuovi talenti da proporre.

