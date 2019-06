Calciomercato Milan, oggi in sede incontri per Veretout e Mario Rui.

Giornata di incontri oggi a Casa Milan. Paolo Maldini e Zvonimir Boban, assieme al direttore sportivo Frederic Massara, vogliono dare un’accelerata ulteriore al calciomercato rossonero dopo l’acquisto di Rade Krunic.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio profilo ufficiale Twitter ha confermato che nel pomeriggio a Casa Milan ci sarà un incontro per Jordan Veretout e Mario Rui. L’appuntamento è previsto verso le 16. Per quell’ora dovremmo vedere l’agente Mario Giuffredi presso la sede rossonera in via Aldo Rossi.

Da diversi giorni si parla dell’interesse milanista per Mario Rui e Veretout. Il portoghese è ritenuto un buon rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Marco Giampaolo lo conosce lo apprezza molto e lo avrebbe richiesto. Nel ruolo di terzino mancino il Milan avrebbe già tre elementi (Rodriguez, Laxalt e Strinic), ma evidentemente c’è abbastanza fiducia in loro e dunque si cerca un nuovo titolare.

Invece il centrocampista francese della Fiorentina è da tempo indicato come uno degli obiettivi per rinforzare la mediana. Sulle sue tracce c’è soprattutto il Napoli, ma la società rossonera spera di vincere la corsa al giocatore. Il club viola chiede circa 30 milioni, cifra considerata esagerata e che si spera di riuscire ad abbassare.

