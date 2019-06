News Milan: Ambrosini elogia Maldini, Boban, Massara e Giampaolo.

Massimo Ambrosini è capo-delegazione dell’Italia all’Europeo Under 21 ed è costantemente vicino alla squadra allenata da Luigi Di Biagio. Ieri sera era a Bologna a seguire gli azzurri nella loro vittoria contro la Spagna. Tanta gioia nel gruppo.

Oggi Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 alla trasmissione “Radio Anch’io Sport”. Gli è stato chiesto ovviamente dell’Italia Under 21, ma anche del Milan. Lui ha trascorso praticamente tutta la propria carriera da giocatore in maglia rossonera, vincendo tanti trofei e indossando pure la fascia da capitano.

Ambrosini è stato interpellato su cosa serva al club per tornare in alto. Questa la sua replica alla domanda: “Non so cosa ci voglia per il Milan. Prima di tutto mi sembra che ci sia un discreto ordine a livello societario. Servirebbe stabilità, che questo ordine che sembrava già esserci l’anno scorso avesse un po’ di continuità. Mi auguro che Paolo e Zvone rimangano per un po’ di anni, in modo che si possa valutare il loro lavoro. Penso abbiano una competenza di alto livello, ho stima illimitata verso entrambi. A livello dirigenziale Boban ha maturato un’esperienza clamorosa, Maldini conosce tanto il calcio e Massara secondo me è un direttore sportivo che completa bene tutto. Ora si tratta di scegliere i giocatori giusti da affidare all’allenatore, Giampaolo è molto competente“.

Matteo Bellan

