Calciomercato Milan: oggi l’agente Paco Casal è stato a Casa Milan. I rossoneri sono interessati a Gaston Pereiro.

Non è ancora entrare propriamente nel vivo il mercato del Milan, che sin qui si è assicurata soltanto un giocatore: Rade Krunic dall’Empoli, che domani peraltro sosterrà le visite mediche. Ad agire è stato direttamente Paolo Maldini.

Il nuovo direttore sportivo invece verrà presto annunciato, ma sappiamo da diversi giorni che sarà Frederic Massara. Le indiscrezioni su possibili acquisti si sono ormai sprecate, e spesso capita di non fornire aggiornamenti concreti su certe presunte alternative. Intanto è notizia di questa sera, riportata da Gianluca Di Marzio, che nel pomeriggio a Casa Milan è stato visto Paco Casal: noto procuratore sudamericano, uruguagio per la precisione.

Milan, interessa Gaston Pereiro



Il Milan avrebbe messo gli occhi su Gaston Pereiro, centrocampista offensivo in forza al PSV Eindhoven. Classe 1995, ha compiuto 24 anni lo scorso 11 giugno. Nato a Montevideo, in Uruguay. È nel giro della nazionale principale. In questa stagione con il club in Eredivisie ha collezionato 27 presenze, con 10 gol all’attivo e 2 assist. Inoltre ha giocato tutte e 6 le partite del girone di Champions League.

Gaston Pereiro ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista o seconda punta nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Oggi, come ribadito da Di Marzio a Sky Sport, la dirigenza rossonera ha incontrato a Casa Milan il noto procuratore Paco Casal. Il nome di Pereiro è sul piatto, e vedremo quali saranno le mosse della nuova dirigenza milanista.

C’è bisogno di qualità e fantasia, oltre che di una buona dose di esperienza. Pereiro sembra avere queste caratteristiche, oltre che buone potenzialità. Da trequartista il Milan ha a disposizione già Lucas Paquetà, ed eventualmente può schierare Hakan Calhanoglu in caso il brasiliano non fosse disponibile. Tecnicamente Pereiro sarebbe quel tipo di giocatore, anche se può fare l’esterno in entrambe le fasce o la seconda punta. Alto 188 cm, piede preferito: sinistro.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

