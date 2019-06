Calciomercato Milan: si segue Luka Bogdan, difensore centrale del Livorno.

Altro nome, l’ennesimo, accostato al Milan in questo inizio d’estate. Ancora un croato, e non c’è da stupirsi visto l’arrivo di Zvone Boban spesso vengono accostati nomi che lontanamente potrebbero interessare ad un club in base a determinati indizi.

Stiamo parlando di Luka Bogdan, difensore centrale classe 1996. In passato ha giocato nel Catania ed è stato uno dei migliori in quella stagione di Serie C 2017/2018. L’ultima stagione invece ha giocato in B con la maglia del Livorno: 20 partite collzionate e anche 1 gol all’attivo. Fisico roccioso: è alto 195 cm. Piede preferito: destro.

Ha compiuto 23 anni lo scorso marzo e ha maturato già importanti esperienze nel corso della carriera. Se sia pronto per il salto nel Milan, è davvero un azzardo. Però i colleghi di Tuttomercatoweb.com lo hanno accostato ai rossoneri.

Milan, interessa Bogdan

È il Torino il club principalmente interessato al giocatore, ma attenzione ai possibili inserimenti di Roma e Milan. Proprio questi ultimi sono alla ricerca di rinforzare il reparto dei difensori centrali, visto che per l’inizio di stagione ci sono attualmente solo Romagnoli e Musacchio.

Servirà un rinforzo di alto livello (si segue Andersen principalmente) e un altro utile a subentrare e dare buone garanzie. In quest’ottica Bogdan potrebbe fare questo. Dipenderà dalle richieste economiche che verranno avanzate dal Livorno proprietaria del cartellino. Ha un contratto con il club toscano fino al giugno 2023, ma certamente il giocatore sarà voglioso di fare il grande salto nel massimo campionato.

Boban potrebbe dunque provare a forzare la mano con il suo club e chiedere la cessione. Se il Milan avanzerà un’offerta concreta, è difficile da dire al momento, ma chissà. Gli scout lo conosceranno bene e sapranno consigliare la dirigenza.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

