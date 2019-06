Calciomercato Milan: sfuma Llorente, possibile argomento di discussione nell’incontro di oggi col Real Madrid.

Il Milan è a Madrid per incontrare il Real. La notizia è di ieri sera ma è stata confermata anche questa mattina. Paolo Maldini e Zvonimir Boban vedranno José Angel Sanchez, il direttore generale e uomo mercato dei ‘Blancos’.

Un incontro istituzionale, ma probabilmente si parlerà anche di possibili operazioni. Il Real Madrid ha un lunghissima lista di partenti, fra cui anche James Rodriguez, che pare molto vicino al Napoli. Si è fatto qualche nomi, in particolare quello di Dani Ceballos, stellina della Spagna Under 21, in gol contro l’Italia domenica scorsa. Il centrocampista è in rotta con Zinedine Zidane e ha già chiesto la cessione. A Marco Giampaolo farebbe molto comodo un giocatore con le sue caratteristiche, ma la valutazione è molto alta.

Un altro nome fatto sempre durante la serata di ieri è quello di Marcos Llorente, giovane centrocampista di qualità e quantità. Si era parlato di un possibile inserimento nella trattativa fra il Real e l’Atletico Madrid, ma è ormai troppo tardi. Infatti i Colchoneros hanno ufficializzato l’accordo per il suo acquisto proprio pochi minuti fa. Ora farà le visite mediche e poi l’annuncio definitivo. Nessun discorso quindi su di lui nell’incontro di oggi, probabilmente qualcosa su Ceballos ci sarà.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

Redazione MilanLive.it

