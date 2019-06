CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan va alla ricerca di giovani risorse di qualità e di già piena affidabilità in vista della prossima stagione.

Sotto la guida di Marco Giampaolo potrebbero dunque arrivare calciatori sotto i 23 anni di età pronti però già a debuttare, per carattere e mentalità giuste, in prima squadra e farsi valere dalle parti di San Siro nell’immediato futuro. Tanti i nomi sul taccuino di Paolo Maldini e del d.s. Ricky Massara: proprio quest’ultimo, ex Roma, potrebbe spingere per un pupillo che ha conosciuto durante l’esperienza a Trigoria.

Calciomercato Milan, Luca Pellegrini può lasciare la Roma a breve

Il talento in questione è Luca Pellegrini, terzino classe ’99 della Roma che ha appena concluso sia il periodo in prestito al Cagliari, sia l’esperienza al Mondiale Under-20 con la Nazionale azzurra. Un calciatore di cui si parla un gran bene e che di recente, oltre a giocare da difensore laterale sinistro, è stato provato con ottimi risultati dal c.t. Nicolato anche nel ruolo di mezzala mancina, posizione nella quale potrebbe anche crearsi nuovi spazi ed alternative.

Il Milan lo segue da vicino, visto che il suo agente Mino Raiola non disdegna l’idea di portarlo via da Roma. Il club capitolino inoltre, come scritto dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto a sacrificare proprio il ventenne terzino per rispettare il tanto scomodo Fair Play Finanziario: i giallorossi dovranno ottenere entro il 30 giugno prossimo alcune plusvalenze importanti tramite le cessioni e il nome di Pellegrini appare uno dei maggiori indiziati alla partenza onerosa. Serviranno almeno 18-20 milioni di euro per lasciare andar via il calciatore nativo della capitale, con Milan e anche Juventus molto interessate al suo ingaggio nelle prossime settimane.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

