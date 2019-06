CALCIOMERCATO MILAN – Una sorta di rivoluzione interna è quella che si prospetta questa estate per quanto riguarda il centrocampo del Milan.

Già sono certe le partenze dei calciatori in scadenza di contratto, come l’ex capitano Montolivo o gli esuberi Mauri e Bertolacci, così come l’addio di Timoue Bakayoko che non sarà riscattato dal Chelsea. Dunque il Milan avrà bisogno di almeno 2-3 rinforzi, anche se la prima mossa è già stata effettuata in entrata con l’acquisto ormai formalizzato di Rade Krunic dall’Empoli.

Calciomercato Milan, Biglia potrebbe seguire Montella a Firenze

Un altro movimento in uscita potrebbe rendere ancor più completa la rivoluzione della linea mediana rossonera: secondo quanto riportato da Violanews.com sono forti le voci che vedrebbero Lucas Biglia in partenza dal Milan con direzione Fiorentina. Il centrocampista argentino classe ’86, considerato nell’ultima stagione soltanto un’alternativa d’esperienza, potrebbe essere tentato nel raggiungere il suo ex allenatore Vincenzo Montella, confermato dal patron Commisso sulla panchina viola nonostante l’ultima stagione quasi disastrosa.

Fu proprio Montella, quando nel 2017 sedeva ancora sulla panchina milanista, a volere fortemente l’ingaggio di Biglia dalla Lazio. Al tecnico campano serviva un calciatore che giostrasse da metronomo davanti alla difesa e fu scelto di virare sull’argentino, che però tra infortuni muscolari e prestazioni poco brillanti non è mai riuscito a diventare un elemento portante della squadra rossonera. Il suo divorzio dal Milan potrebbe dunque essere dettato dalla nuova chiamata di Montella nella Fiorentina che sta nascendo, dove potrebbe prendere il posto del partente Jordan Veretout nel ruolo di regista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

