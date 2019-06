CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante nella seconda parte della scorsa stagione abbia dimostrato di essere un calciatore giovane e in crescita, José Mauri lascerà sicuramente il Milan a giorni.

Il centrocampista italo-argentino classe ’96 vedrà scadere il prossimo 30 giugno il contratto che lo lega al Milan, senza possibilità ormai di rinnovo. Già da mesi era chiaro come l’avventura rossonera del mediano ex Parma fosse destinata a chiudersi senza squilli né periodi esaltanti a scadenza.

Calciomercato Milan, Mauri verso il Bologna dell’ex Mihajlovic

In queste ore si sta parlando con una certa sicurezza di un futuro in maglia Bologna per Mauri, che tornerebbe dunque in Emilia-Romagna dopo l’esperienza da giovanissimo nel Parma. Il centrocampista, ormai prossimo a svincolarsi, piace infatti molto alla squadra rossoblu ed in particolare al tecnico Sinisa Mihajlovic, che avrebbe fatto il nome di Mauri come rinforzo low-cost per il suo reparto mediano.

Al momento si tratta soltanto di un’idea senza una trattativa concreta per il giocatore, ma come riportato dal sito Tuttomercatoweb.com, Mauri ed il Bologna potrebbero trovare a breve un accordo: previsto già oggi un contatto tra la dirigenza felsinea e l’entourage del giocatore 23enne, che sarebbe ben felice di non lasciare la Serie A e provare a rilanciarsi con un allenatore che lo ha già avuto con sé nel 2015-2016 nella rosa del Milan.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

