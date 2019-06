CALCIOMERCATO MILAN – Giornate fitte di appuntamenti e di incontri in casa Milan per programmare le strategie di mercato e non solo.

Oggi è il turno di una discussione forse ‘secondaria’, che riguarda un calciatore giovane di rientro a Milanello dopo sei mesi di prestito con la maglia del Frosinone. Il difensore ceco Stefan Simic, classe ’95 cresciuto nel vivaio milanista, potrebbe far parte della rosa del prossimo anno anche se molto dipenderà dalla decisione di mister Marco Giampaolo a livello tecnico.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Simic ancora via

Come riferito da Gianlucadimarzio.com, oggi l’agente Martinovic è stato accolto nel primissimo pomeriggio a Casa Milan da Paolo Maldini per parlare del futuro di Simic. Il procuratore del roccioso difensore ceco vuole capire con il club se ci potrà essere spazio per lui in vista della prossima stagione oppure se si propenderà per una cessione, anche a titolo definitivo visto che i recenti prestiti a Crotone e Frosinone non hanno portato a grandi risultati a livello individuale. Molto probabile l’addio, piace in Repubblica Ceca e in Croazia.

Il Milan è alla ricerca di un quarto centrale affidabile da affiancare a Musacchio, Romagnoli e l’infortunato Caldara, vista la partenza ormai sicura di Zapata. Difficile che il neo tecnico Giampaolo possa dare fiducia a Simic come risorsa alternativa in zona arretrata. Lo scorso anno, prima di andar via a gennaio, il difensore ha giocato soltanto una partita, in Europa League contro il Dudelange. Si trova da anni nella rosa rossonera ma non ha mai convinto. se il Milan avrà l’occasione di liberarsene in maniera definitiva, la coglierà al volo. In questo momento sì, c’è un emergenza nel reparto difensivo, ma Simic non rientra nel progetto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it