Calciomercato Milan: il Bayer Monaco fuori dalla corsa per il difensore Ozan Kabak.

La difesa del Milan necessita di rinforzi. Al momento i due centrali disponibili sono soltanto Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, con quest’ultimo che non ha dato assolute garanzie nel corso della stagione appena conclusa.

Considerando anche l’infortunio di Mattia Caldara, che non sarà pienamente disponibile prima di novembre almeno, è necessario trovare almeno due rinforzi, di cui uno che dia garanzie per giocare da titolare. Diversi giocatori sono stati accostati al Milan. Il sogno di Giampaolo sarebbe Joachim Andersen che ha allenato alla Sampdoria, ma la valutazione di Ferrero è altissima, oltre i 25/30 milioni. Idea Dejan Lovren al momento congelata: richieste alte del Liverpool (circa 15/20 milioni) per un difensore quasi 30enne e che non entusiasma molto.

Bayern Monaco fuori dalla corsa per Kabak



Quello che sembra poter essere un affare più concreto è Ozan Kabak dello Stoccarda. Si tratta di un profilo davvero molto interessante ed ha soltanto 19 anni. Bravo anche coi piedi, infatti spesso ha ricoperto anche il ruolo davanti da mediano di centrocampo. I suoi agenti nei giorni scorsi sono stati a Casa Milan, mentre la dirigenza tedesca sa bene che non potrà trattenere il proprio centrale.

Sky Sport Deutschland ha riferito che il Bayern Monaco si sarebbe defilato nella corsa per il difensore turco, nonostante fosse in contatto con gli agenti. Via libera definitivo per il Milan? Staremo a vedere. Lo Stoccarda ha fissato una clausola rescissoria da 15 milioni, che per i rossoneri non sarebbe un problema.

Di Marzio giovedì sera parlava di ritocco al rialzo nell’offerta di ingaggio proposta dal Milan al giocatore. Decisione che potrebbe essere decisiva. Vedremo se questo, unito alla scelta del Bayern Monaco di uscire dalla corsa per Kabak, porterà il giocatore a firmare per i rossoneri. Il giovane difensore è nel mirino di molti club, con lo Stoccarda retrocesso, il prezzo del cartellino non è altissimo e il Milan potrebbe anticipare la concorrenza.

Sappiamo bene che il Milan necessità di rinforzare in maniera importante l’attuale rosa. Se non ci sarà nemmeno l’Europa League, gli acquisti numerici potrebbero essere leggermente inferiori, ma al di là dei numeri, servono rinforzi di assoluto valore che vadano a far fare il salto di qualità alla squadra di Marco Giampaolo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

