Calciomercato Milan: Calabria è considerato incedibile, Giampaolo vuole lavorare su Suso.

Ieri è stata un’altra giornata ricca di appuntamenti per la dirigenza del Milan. Incontro interlocutorio con Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone. Paolo Maldini gli avrebbe fatto capire che il suo assistito può partire per circa 25 milioni.

In giornata, poi, l’ennesimo incontro con Alessandro Lucci, già più volte visto a Casa Milan in queste ultime settimane. Il procuratore cura gli interessi di Davide Calabria e Jesus Suso, due calciatori al centro di molte voci di calciomercato. Si è parlato molto del terzino, uno degli intoccabili di Gennaro Gattuso in questi ultimi diciotto mesi. In prima squadra dalla stagione 2015-2016 con Sinisa Mihajlovic, ora è un titolare inamovibile. E lo sarà anche con Marco Giampaolo, a meno che Andrea Conti non ritrovi la forma migliore e riesca a togliergli il posto.

Calciomercato Milan, Calabria rinnova

In ogni caso, nel summit di ieri pomeriggio, Maldini ha ribadito a Lucci la volontà di andare avanti con Calabria. L’agente ha portato qualche offerta, qualcuna italiana e qualcuna all’estero, ma il Milan non ne vuole sapere: Davide è incedibile. E a breve rinnoverà il suo contratto fino al 2024 con sostanzioso aumento dell’ingaggio: dagli 1,1 milioni attuali a 2. L’ufficialità di questo rinnovo può arrivare a breve, così da blindare definitivamente il giocatore.

Capitolo Suso. Per Tuttosport, la società rossonera sarebbe disposta ad accettare anche offerte inferiori ai 38 milioni della clausola. Risulta però che il giocatore sia stato bloccato al momento da Giampaolo. Il nuovo allenatore vuole lavorare su di lui e provare a trasformarlo in un trequartista o in una seconda punta. Prima di prendere qualsiasi decisione, il tecnico vorrà valutare il suo potenziale nei primi quindici giorni di ritiro, che ricordiamo inizierà ufficialmente il prossimo 9 luglio.

