Calciomercato Milan: aggiornamenti su Jordan Veretout. Roma e Milan hanno avanzato l’offerta contrattuale al giocatore: si attende la sua risposta.

Le trattative di calciomercato per il Milan sono entrate ormai nel vivo in questi ultimi giorni. Tutta la dirigenza rossonera, Maldini, Boban e Massara, è impegnata in sondaggi e colloqui con agenti e calciatori.

La necessità di rinforzare la rosa è da tempo nota. Tutti i reparti saranno oggetto di cambiamenti, senza contare che già molti giocatori in questa stagione hanno lasciato Milanello essendo in scadenza di contratto. In particolare a centrocampo, numericamente c’è emergenza, ma sarà importante trovare innesti di qualità. I rossoneri hanno già chiuso per Rade Krunic, e aspettano novità da Jordan Veretout. Proprio Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia, ha fornito nuovi aggiornamenti sul centrocampista francese classe 1993.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

Milan o Roma: Veretout deve scegliere!



Per Veretout sembra diventata una corsa al rialzo tra Milan e Roma. Offerta della Roma superiore a 2 milioni a stagione più bonus in caso di Champions. Altrettanto alta la proposta dei rossoneri a livello contrattuale, che probabilmente avranno pareggiato l’offerta romanista, anche se il giornalista di Sportitalia non specifica i dettagli.

Il giocatore adesso è a Napoli in vacanza, con gli azzurri che lo hanno definitivamente mollato dopo l’interesse dei mesi scorsi. Veretout deciderà il suo futuro nelle prossime ore, domani probabilmente: vedremo se sarà rossonero o giallorosso. Una volta raggiunto l’accordo con il giocatore, uno dei due club parlerà con la Fiorentina per trattare il prezzo della cessione.

I viola del nuovo presidente Rocco Commisso valutano Veretout 25 milioni di euro. Cifra alta, probabilmente esagerata, anche se le prestazioni del francese in queste due stagioni in Serie A sono state molto positive. Vedremo se Milan o Roma saranno anche disposte a spendere tale cifra per rinforzare il centrocampo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it