Fra una trattativa di calciomercato e l’altra, oggi per il Milan è anche giornata sul tema nuovo stadio. Paolo Scaroni stamattina aveva annunciato la costruzione dell’impianto con conseguente demolizione di San Siro.

Il presidente rossonero, intervenuto da Losanna a Sky Sport, ha ritrattato: «Non ho mai parlato della possibilità che San Siro possa essere demolito: il tema non è di nostra pertinenza dal momento che la struttura appartiene al Comune di Milano». Poi però conferma la forte intenzione di costruire il nuovo stadio in vista delle Olimpiadi del 2026, assegnate proprio a Milano-Cortina: «L’area è iconica, San Siro è San Siro, il mondo conosce San Siro e non vogliamo andare da nessun’altra parte. Spero però di vedere le Olimpiadi nel nuovo stadio che costruiremo».

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto sull’argomento spiegando che secondo lui due società così blasonate non possono non avere un nuovo stadio. Ma soprattutto ha confermato che le due squadre continueranno a giocare a San Siro durante il periodo dei lavori. Che, verosimilmente, dovrebbero durare circa tre anni. Il progetto c’è, a breve verrà presentato al Comune. Ma c’è ancora qualche dettagli da sistemare.

