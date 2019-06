MILAN NEWS – Un’estate di addii molto sentiti e a tratti persino romantici quella che si prospetta in casa Milan, inaugurata dal veterano Ignazio Abate che già a maggio aveva annunciato il suo saluto definitivo dopo molti anni.

Poi è stato il turno dell’ex capitano Riccardo Montolivo, che nonostante qualche acredine per l’ultima stagione da separato in casa, ha rivolto il suo saluto accorato al Milan e alla sua gente. Oggi infine ha ufficializzato il divorzio, ormai già risaputo, anche Cristian Zapata. Il centrale colombiano in scadenza contrattuale lascia il Milan dopo sette anni e molto probabilmente si trasferirà a costo zero al Genoa.

Zapata ha utilizzato il suo profilo social di Instagram per pubblicare un video-sintesi della sua lunga esperienza milanista, ma soprattutto per salutare club e tifosi e ringraziare tutti per l’affetto ricevuto: “Dopo sette anni meravigliosi lascio il Milan

Voglio ringraziare la società che mi ha offerto l’opportunità di giocare in uno dei Club più prestigiosi del mondo; tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo ed intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo, tutti i ragazzi di Milanello, amici veri e soprattutto i tifosi: semplicemente fantastici, mi avete sempre sostenuto e mostrato un affetto incredibile. Grazie a tutti, si chiude una pagina della mia carriera che resterà per sempre nel mio cuore.

Con affetto, Cristian”.

