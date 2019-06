CALCIOMERCATO MILAN – La sua partenza per scadenza di contratto era cosa ormai certa e risaputa, visto l’accordo non trovato per un eventuale rinnovo di contratto.

Il Milan oggi dice ormai sicuramente addio a Cristian Zapata, difensore che dal 2012 al 2019 ha indossato la maglia rossonera, alternando stagioni molto positive disputate da vero leader difensivo, ad altre meno brillanti e costellate dai consueti infortuni muscolari.

Calciomercato Milan, Zapata ormai vicino alla firma con il Genoa

Il difensore colombiano, impegnato in questi giorni con la sua Nazionale nella Coppa America 2019 che si sta disputando in Brasile, è ad un passo dalla firma con il Genoa. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport e dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio parlano di un accordo praticamente imminente tra lo stopper classe ’86 e la società ligure, che oggi avrebbe trovato l’ok di Zapata e anche del terzino Barreca di proprietà Monaco.

Zapata era stato cercato di recente da diversi club dopo l’ufficialità del suo addio a Milan a costo zero. In Turchia si è parlato di interesse forte del Fenerbahce, mentre in Italia sulle sue tracce si erano inserite squadre come Udinese, Sampdoria e Bologna. Sarà invece il Genoa di Aurelio Andreazzoli ad accogliere il centrale sudamericano, considerato tra i più esperti e affidabili stopper della Serie A. Già oggi dal Brasile potrebbe arrivare la firma ufficiale di Zapata con i rossoblu su un contratto di almeno due anni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

