CALCIOMERCATO MILAN – Mentre il Milan sul campo è impegnatissimo per quanto riguarda la lotta alla qualificazione in Champions League, a livello societario sono diverse le situazioni da risolvere, anche ad personam.

Diversi calciatori rossoneri devono ancora valutare il proprio futuro, ovvero se restare al Milan oppure iniziare a guardarsi intorno e scegliere una pista alternativa dove proseguire la propria carriera.

Calciomercato Milan, Zapata ed un futuro ancora da scrivere

Uno dei calciatori dell’attuale rosa rossonera con le idee ancora poco chiare è sicuramente Cristian Zapata, difensore classe 1986 che è in scadenza di contratto con il Milan. Al momento le trattative per un rinnovo contrattuale per i rossoneri sono ferme alla fumata grigia ottenuta con il procuratore Ivan Cordoba nell’ultimo incontro avvenuto a Casa Milan settimane fa.

Da una parte c’è dunque la possibilità di prolungare almeno di un anno il contratto con il Milan, situazione tra l’altro sponsorizzata da Gennaro Gattuso che stima fortemente l’ex Udinese. Dall’altra per Zapata si sta muovendo da tempo il Fenerbahce, squadra turca che ha già proposto a gennaio scorso il trasferimento immediato al difensore, che però ha preferito rispettare almeno il contratto ancora in corso con la squadra rossonera.

Secondo Tuttosport il Fenerbahce avrebbe messo sul piatto un ricco contratto biennale a partire dal 1° luglio 2019, con la certezza di essere schierato come titolare al centro della difesa al posto dei deludenti Skrtel e Aziz. La proposta accennata dal Milan al suo entourage è invece ferma ad un rinnovo annuale con eventuale opzione su un secondo anno di contratto. A livello economico Zapata sarebbe più tentato dall’esperienza turca, ma il legame che ha instaurato con il Milan, club nel quale milita dal 2012, potrebbe ancora fare la differenza.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

