Il rinnovo non arriva, il Milan è pronto: ritorno a sorpresa in rossonero

Il Milan pensa ad un importante colpo a zero in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero riabbracciare un calciatore dopo diversi anni.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte ma in casa Milan si inizia a pensare anche a quelle che potrebbero essere le mosse in vista della prossima stagione.

Paulo Fonseca e la società sono in costante contatto per cercare di capire quali siano le mosse da attuare in sede di mercato in vista di gennaio per sistemare la rosa. Il tecnico portoghese ha chiesto al club l’arrivo di un nuovo centrocampista che possa dare respiro alla coppia formata da Reijnders e Fofana e sono diversi i nomi che circolano nell’ambiente rossonero. Nel frattempo il Milan è sulle tracce di un giocatore che potrebbe far ritorno in rossonero dopo ben otto anni e farlo a costo zero.

Calciomercato Milan, otto anni dopo il ritorno in rossonero

Mario Pasalic è tornato nel mirino del Milan con i rossoneri che pensano al colpo a zero in vista della prossima stagione. Il croato è in scadenza di contratto con l’Atalanta e le trattative per il rinnovo al momento procedono molto a rilento.

Classe 1995, Mario Pasalic è stato uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A in queste ultime stagioni diventando un perno della rosa di Gasperini, trascinando l’Atalanta agli ottimi risultati conseguiti in questi anni. La sensazione è che il giocatore sia però alla fine del suo ciclo in nerazzurro ed è pronto ad una nuova avventura a partire dal prossimo luglio.

Il Milan è pronto a fare un tentativo, cercando di riportare a Milanello un giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo in rossonero. I tifosi lo ricordano con affetto per l’ultimo calcio di rigore tirato in occasione della Supercoppa italiana contro la Juventus che portò i rossoneri ad un successo importante in un momento complicato della loro storia. Pasalic darebbe poi la possibilità di avere a disposizione un calciatore che sappia agire sia da mediano che da mezzala fino a ricoprire il ruolo di trequartista.

Da febbraio il croato sarà libero di firmare un contratto con una nuova squadra. I rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza di diverse squadre, pronte a mettere a segno un importante affare a costo zero. Dal West Ham al Tottenham, arrivando fino all’Inter, sono molte le società che stanno osservando con attenzione la situazione per cercare di assicurarsi il cartellino del croato.