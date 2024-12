Salta Milan-Genoa, è ufficiale: tifosi rossoneri delusi

Assenze importanti in vista di Milan-Genoa di domenica prossima. Nessuna chance per un loro recupero

Una vittoria carica di tensione quella ottenuta dal Milan contro la Stella Rossa in Champions League. Nonostante la quarta affermazione consecutiva nel girone, nel dopo partita sono arrivate le pesanti critiche di Fonseca alla squadra, accusata di non avere sempre l’atteggiamento e la concentrazione giusti per affrontare i match al meglio.

Uno sfogo che ha scosso i tifosi rossoneri quello di Fonseca che ora dovrà preparare un’altra sfida importantissima, quella di domenica prossima contro il Genoa a San Siro, un impegno che il Milan non può permettersi assolutamente di sbagliare per non perdere ulteriore contatto dalle prime posizioni. Partita, quella contro i rossoblù di Vieira, che coincide anche con le celebrazioni dei 125 anni di storia del club, ricorrenza che riporterà a San Siro leggende rossonere come Baresi, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Inzaghi, Shevchenko, Seedorf, Massaro e tanti altri.

Tensioni e critiche a parte, la serata di Champions è stata macchiata anche da due infortuni che priveranno il Milan di altrettante pedine importanti in vista dell’imminente sfida di campionato. Due ko che si aggiungono all’indisponibilità di Christian Pulisic che Fonseca spera di recuperare almeno per l’ultimo match dell’anno contro la Roma.

Milan, altri due indisponibili per Fonseca: assenti contro il Genoa

Il primo a infortunarsi con la Stella Rossa è stato Loftus Cheek. Schierato al posto di Pulisic, il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad abbandonare il campo dopo 28 minuti, sostituito da Chukwueze. Loftus Cheek si è procurato una lesione del bicipite femorale destro e sarà rivalutato tra 7-10 giorni per monitorare l’evoluzione della lesione stessa. Il suo 2024 è, di fatto, terminato.

Meno grave invece l’infortunio di Alvaro Morata, anche lui in campo per una mezzora in Champions League. L’attaccante spagnolo ha subito un’elongazione agli adduttori senza lesioni. Sicura la sua assenza con il Genoa con possibilità di recupero già per il match successivo contro il Verona, in programma venerdì 20 dicembre.

Oltre a Loftus Cheek, Morata e Pulisic, Fonseca potrebbe rinunciare anche ad Okafor contro il Genoa a causa di una fastidiosa lombosciatalgia. Scelte, dunque, quasi obbligate in attacco per l’allenatore rossonero che si affiderà a Abraham centravanti con Leao, Musah avanzato sulla trequarti e Chukwueze a destra. A centrocampo, Reijnders affiancherà l’insostituibile Fofana. In difesa, scelte ormai consolidate con Thiaw e Gabbia centrali, Emerson a destra e Hernandez sulla fascia opposta.

Attenzione, tuttavia, alla presenza di Theo dal 1′. Tra i più criticati per le recenti prestazioni, l’esterno potrebbe essere uno dei bersagli delle critiche di Fonseca. Non stupirebbe, pertanto, un suo inizio in panchina domenica prossima in una partita in cui risultati diversi dalla vittoria non sono ammessi.