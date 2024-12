Milan, insidia Manchester United: un titolare di Fonseca sotto osservazione

Amorim sta valutando i giocatori da tenere e da mandare via per la prossima stagione: per rinforzare la squadra potrebbe pescare anche dal Milan.

Il Manchester United non sta vivendo un periodo facilissimo, non a caso ha cambiato allenatore a novembre. Licenziato Erik ten Hag, che non è riuscito ad aprire un ciclo vincente dopo aver fatto benissimo all’Ajax, è stato ingaggiato Ruben Amorim. Il portoghese ha ottenuto grandi risultati con lo Sporting CP e i Red Devils hanno deciso di pagare la clausola di risoluzione per liberarlo a stagione in corso. Con lui sperano finalmente di tornare al top, anche se il cammino non è semplice.

Vincere la Premier League sarà praticamente impossibile, dato che in classifica la squadra è tredicesima e ha un ritardo di 16 punti dalla capolista Liverpool, che deve anche recuperare il derby contro l’Everton (rinviato causa tempesta). L’obiettivo sarà agguantare la zona Champions, oggi distante 8 punti, e provare a vincere l’Europa League. Il Manchester United non vuole rimanere per un altro anno fuori dalla più importante competizione UEFA per club, che garantisce sia prestigio che ingenti incassi. Amorim ha una missione precisa e sarà interessante vedere se la società nel mercato invernale gli prenderà qualche innesto per migliorare una squadra che ha non poche lacune.

Calciomercato Milan, attenzione al Manchester United

Nessuna rivoluzione a gennaio, forse qualche ritocco, poi nei mesi successivi l’allenatore dovrà valutare quali giocatori confermare e quali lasciar partire per la prossima stagione. Sono sostanzialmente tutti sotto esame.

Tra coloro che devono guadagnarsi la conferma c’è anche André Onana, portiere che alterna grandi parate a grandi errori. Nella recente partita di Europa League contro il Viktoria Plzen è stato un suo clamoroso sbaglio a spianare la strada per l’1-0 della squadra ceca, poi i Red Devils hanno vinto 2-1 grazie a una doppietta di Rasmus Hojlund. Certamente Amorim vuole un estremo difensore di cui potersi fidare ciecamente e osserverà con grande attenzione il rendimento dell’ex Inter. Se non dovesse convincerlo, ne chiederà la cessione.

Per sostituirlo non mancheranno le opzioni. E attenzione anche un eventuale assalto a Mike Maignan, ancora in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto che scade a giugno 2026. Anche se le parti non sono distanti dall’accordo, le firme non ci sono e questo lascia spazio a qualsiasi scenario futuro. E anche in caso di fumata bianca, non si può escludere che un club come il Manchester United possa fare un tentativo.

Maignan ha esperienza, doti da leader, qualità tra i pali e palla al piede che tornerebbero molto utili ad Amorim. La sua priorità è continuare la carriera a Milano, vedremo se succederà. La dirigenza rossonera vuole cercare di chiudere a breve positivamente la negoziazione contrattuale e i tifosi sperano che ciò avvenga davvero. Sarebbe un brutto colpo se l’affare dovesse saltare, aprendo così la porta a una futura cessione.