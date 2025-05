Conceicao prepara la sorpresa, titolare a sorpresa in finale di Coppa Italia

Il Milan è ormai a poche ore dalla partita che potrebbe salvare una stagione che, finora, è stata ricca di amarezze per tutto il popolo rossonero.

La squadra di Sergio Conceicao è al lavoro per cercare di preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro il Bologna con i rossoneri che dovranno cercare di ottenere la vittoria per alzare il secondo trofeo della stagione e conquistare l’accesso alla prossima Europa League.

Sergio Conceicao sa bene di non poter sbagliare se vorrà cercare di vincere il secondo trofeo della sua breve carriera rossonera finora e provare a puntellare una panchina che sembra essere più che traballante con la società che si sta già guardando intorno per cercare un nuovo tecnico. L’allenatore portoghese, però, sembra intenzionato a giocarsi la finale con una sorpresa in campo rispetto a quanto visto nelle ultime uscite della squadra rossonera in campionato e Coppa Italia.

Finale di Coppa Italia, Conceicao pronto a cambiare in attacco

Santiago Gimenez potrebbe partire da titolare nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna con il messicano che ha fatto molto bene in campionato contro i rossoblu e potrebbe sfilare il posto a Luka Jovic.

L’ex attaccante del Feyenoord si è reso protagonista di una doppietta in campionato nella sfida valida per la 36^ giornata di campionato regalando ai rossoneri la possibilità di avvicinarsi alle squadre che li precedono in classifica ed avere ancora delle residue speranze di centrare la qualificazione in Europa tramite il campionato.

Il classe 2001 è apparso in un ottimo stato di forma al contrario di Luka Jovic che, anche complice un infortunio, dopo il derby di ritorno in Coppa Italia si è fermato ed ha messo a rischio il suo posto da titolare al centro dell’attacco. In queste ore Conceicao sta infatti cercando di capire a chi affidare il ruolo di attaccante nel tridente rossonero in vista della sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano con il messicano che appare essere in leggero vantaggio.

Per quello che riguarda il resto della formazione è scontata la presenza di Mike Maignan tra i pali con Tomori, Pavlovic e Gabbia che dovrebbero comporre il trio di difesa. Jimenez è leggermente davanti a Walker per quello che riguarda il ruolo di esterno destro con Theo Hernandez sulla sinistra. In mezzo Reijnders e Fofana con Leao e Pulisic alle spalle del “Bebote”, tornato a segno dopo un lungo digiuno lo scorso venerdì.