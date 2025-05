Caos al Milan, è un disastro: “Furlani la spara grossa”

Attacco diretto a Furlani, scoppia il caos in casa Milan e i tifosi non ci credono: è successo poche ore fa

Una stagione particolare quella che il Milan sta vivendo. Mai dentro il discorso Scudetto, prematuramente fuori dalla Champions League ma con potenzialmente due nuovi trofei in bacheca. La Supercoppa italiana strappata all’Inter lo scorso dicembre e tra poche ore la possibilità di aggiungere la sesta Coppa Italia della storia milanista.

Parallelamente la dirigenza rossonera sta pianificando le prossime mosse, con il calciomercato estivo che porterà il Milan a cambiare, ancora, volto. La ricerca del direttore sportivo va avanti, niente fretta. Ma le idee, da quanto mostrato negli ultimi tempi, appaiono decisamente confuse. Paratici, Tare, D’Amico e non solo: è tempo di scegliere, anche per la motivata impazienza dei tifosi rossoneri.

La squadra, poi, vedrà l’addio di diverse pedine che ormai non rientrano più nei piani del club di Via Aldo Rossi. Nelle scorse ore nel mirino di un’aspra critica è finito l’ad Giorgio Furlani: l’attacco non lascia scampo all’amministratore delegato.

Furlani distrutto, caos Milan: “Tutto come prima”

Il Milan sta vivendo un’importante fase di transizione che, nei prossimi mesi, porterà a tanti cambiamenti sia lato dirigenziale che alla squadra che oggi è in mano a Sergio Conceicao. In attesa, poi, di comprendere chi sarà l’erede dell’ex tecnico del Porto sulla panchina del ‘Diavolo’.

Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia‘, ha voluto dire la sua su ‘X’ riguardo al momento rossonero. E in particolar modo nel mirino del noto giornalista vi è finito Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan che da ormai diversi mesi sta programmando il futuro della società rossonera. Dal nuovo ds all’allenatore, con il nome di Sergio Conceicao che è finito nei pensieri dello stesso Furlani riguardo ad una potenziale ed inattesa riconferma alla guida del ‘Diavolo’.

“Furlani la spara grossa quando dice che Conceicao uguaglierebbe Ancelotti vincendo 2 trofei in una stagione (peraltro il primo non è suo)”. Un attacco diretto al dirigente del Milan che, evidentemente, si è lanciato in un paragone comunque azzardato con l’attuale tecnico del Real Madrid. Ravezzani ha poi proseguito nel suo discorso contro l’ad rossonero.

“Lascia intendere che, nel caso, lo confermerebbe. Poi dice che il club si muove già sul mercato anche senza nuovo direttore sportivo. Tutto come prima”. Sembra, a questo punto della stagione, possibile proprio tutto. Dall’addio alla permanenza di Sergio Conceicao, un caos calmo che potrebbe esplodere nelle prossime settimane. I tifosi rossoneri aspettano, con la speranza di ritornare