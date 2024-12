Annuncio in diretta su Carnevali: “Pronto per il Milan”

Le dichiarazioni del giornalista in diretta, che cambierebbero l’assetto del Milan: Carnevali, l’uomo giusto per il Diavolo

L’intervista a Michael Cuomo a Zona Rossonera, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è stata realizzata a poche ore da Milan-Stella Rossa e di conseguenza prima delle accuse di Fonseca ad alcuni suoi giocatori.

Il problema di una mancanza di coesione, sottolineata dal giornalista, resta, però, davvero attuale: “Non credo al Milan manchino giocatori perché per individualità e organico credo sia la seconda della Serie A. Però la forza di altre squadre come l’Atalanta è l’unità di intenti. Le idee dell’allenatore unite alla società che è capace di ragionare rendendosi conto quando c’è bisogno di spendere, chi appoggiare in determinate situazioni… sembrava l’Atalanta non dovesse più esserci dopo il Papu Gomez, ma il sostegno a Gasperini ha pagato. Qui arriviamo da uno sfogo arbitrale che ha visto Morata, leader dello spogliatoio, di non pensare agli arbitri e il presidente che dice gli arbitri hanno sempre ragione. Anche da queste piccole cose viene fuori una diversità di vedute e questo secondo me è il problema principale”.

Milan, l’idea di Cuomo: “Carnevali la figura che serve”

In casa Milan tutti sembrano davvero sotto esame, ma Michael Cuomo non si aspetta una rivoluzione totale in dirigenza, ma un’idea per il Milan ce l’ha:

“Cambiare l’ennesima società con la stessa proprietà sarebbe certificato di fallimento, però qualcosa si dovrà rivedere. Il Milan deve essere riconosciuta e riconoscibile con due volti. Non con quattro con due che sono presenti in una partita e due in un’altra. Si deve arrivare al punto di dire: con chi affronto i problemi, il mercato, lo stadio? Servirebbe una figura riconoscibile come Marotta, una figura che tu dici “Ha parlato il Milan”.

Una figura come Galliani? “Lì stuzzichi le corde del mio cuore – prosegue Cuomo -, lì ti rendevi conto che il Milan era l’eccellenza in tutto e per tutto. Oggi non è più possibile, ma un Giovanni Carnevali sarebbe la figura che tu sai chi è e cosa fa. Va lui in Lega, parla di mercato, di contratti. Basta pensare a come ha mantenuto il Sassuolo in Serie B. Non è un’indiscrezione, ma mi viene in mente un dirigente che è di calcio, che conosce la politica del calcio. E non è un caso che sia amico di Galliani e Marotta. Carnevali, che non ha al momento affrontato il peso di un grande club, lo vedo pronto. Non è un caso che si parli di Roma per lui, e a Roma forse fai più fatica del Milan con tutto il caos e le pressioni e non mi sorprende che Carnevali sia accostato alla Roma”