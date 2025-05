“Conceicao ancora al Milan, è l’uomo giusto per Furlani”: l’annuncio in diretta

Le dichiarazioni arrivate su Sergio Conceicao non lasciano davvero dubbi. Le idee sono più che chiare sul tecnico portoghese

“Per me il Milan oggi Sergio Conceiçao ce l’ha in mano. Oggi il tecnico portoghese può fare un finale di stagione importante e fare una finale di Coppa Italia per vincere”.

Parla così nel consueto appuntamento a ‘Step on Football’, podcast di DAZN, l’ex giocatore. Non ci sono dubbi su chi dovrebbe puntare il Milan per la prossima stagione: “Nel momento in cui vince la Coppa Italia si siede e dice: “Ciao, io sono Conceiçao. Io sono questo, voglio a, b, c, d, e, f”. E oggi la società Milan farebbe bene ad ascoltare Conceiçao e dargli questo“.

Così l’ex centrocampista, Marco Parolo, opinionista e seconda voce a DAZN, rincara la dose: “Bisogna puntare su Conceicao perché ad oggi il Milan ha una confusione tale che non sa chi prendere come ds, e Moncada, Furlani, Ibra vogliono rimanere loro a comando e Conceiçao è l’uomo giusto per loro“. Le dichiarazioni di Marco Parolo trovano d’accordo anche diversi tifosi, che si stanno sempre più convincendo che puntare su Sergio Conceicao potrebbe essere la decisione migliore.

Milan-Conceicao, il punto sul futuro della panchina

E’ ovvio che tra i sostenitori del Diavolo si sogna il grande allenatore. Un allenatore all’Antonio Conte, che possa riportare in alto il Milan, come ha fatto il mister salentino con il Napoli. Per molti andrebbe bene anche Massimiliano Allegri, ma tutti gli altri profili non convincono.

Sono stati tanti i nomi fatti in questi giorni e c’è sempre l’idea che puntare su un’altra scommessa avrebbe poco senso. Meglio tenersi Sergio Conceicao che ha finalmente trovato la quadratura del cerchio e saprebbe da dove ripartire e da quali calciatori ricominciare, magari con un trofeo in più in bacheca.

Al Milan così si sono stretti attorno al proprio allenatore e una decisione finale verrà presa solo al termine della stagione. Anche senza Champions League, dunque, Sergio Conceicao potrebbe essere confermato al Milan. Poi chiaramente bisognerà fare i conti con il parere dello stesso tecnico portoghese, che una volta finita l’annata è pronto a svuotare il sacco. In questi mesi tante cose non gli sono piaciute. Dimissioni? Non sono certo da escludere. Pochi giorni e sapremo