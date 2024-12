Torna in Italia, si chiude il cerchio: colpo Milan

Colpo in Serie A per il Milan ora più possibile: l’affare del club regala margine ai rossoneri per questo acquisto a gennaio

Si sta avvicinando sempre più la sessione di mercato invernale. Le squadre sono già al lavoro per rinforzarsi, così da completare le rose in vista del rush finale di stagione. Il Milan ha sicuramente bisogno di fare qualche acquisto ma non sappiamo, ad oggi, se la società è d’accordo. Potrebbe esserlo considerando che l’obiettivo unico e solo, cioè la qualificazione in Champions League, è a rischio dopo questi primi difficili mesi.

Dal punto di vista numerico, il Milan ha sicuramente tante risorse. Quello che manca, però, sono la qualità e le caratteristiche per determinati ruoli e funzioni. Ad esempio: ora che non c’è Pulisic, Fonseca non ha a disposizione un vero e proprio sostituto. L’unico, per qualità e, appunto, caratteristiche, è Mattia Liberali, al quale però non è stato concesso spazio finora e non si sa perché (che c’entri qualcosa il contratto?). Contro la Stella Rossa, così come a Bergamo, ha giocato Loftus-Cheek, che ha tutt’altre peculiarità. Insomma, una situazione piuttosto ovvia che si poteva tranquillamente prevedere già in estate. Fra i possibili acquisti c’è anche quello di un centrocampista centrale, anche se tutto dipende da come rientrerà Bennacer.

Milan, colpo in Serie A: ora è possibile

Il Milan aspetta di capire quali saranno le risposte in campo dell’algerino, reduce da un lungo e grave infortunio al polpaccio (con tanto di operazione). Se dovesse dare buoni segnali fin da subito, allora si potrebbe accantonare, per adesso, l’idea di intervenire in quel reparto, rinviando l’acquisto all’estate – con Samuele Ricci del Torino in pole position. Altrimenti, potrebbe arrivare un nuovo elemento già a gennaio.

Fra i giocatori monitorati dalla società c’è Warren Bondo del Monza, che era finito nel mirino di Geoffrey Moncada già prima che questo arrivasse in Italia coi brianzoli. Adriano Galliani è in trattativa con l’Ajax per riportare in Italia il centrocampista Tahirovic, ex Roma e Sassuolo: se l’affare dovesse andare in porto, potrebbe quindi aprirsi lo spazio per la cessione di Bondo. Ma quanto vale ad oggi il centrocampista del Monza? La valutazione è di circa 10 milioni. Le qualità ci sono e pure le caratteristiche, ma di certo non parliamo di un giocatore che permetterebbe al Milan di fare un upgrade. Una buona riserva di Fofana, questo è sicuro. Ma basta? Probabilmente no. Per vincere, no; per sopravvivere, forse.