Nel corso di Calciomercato – L’originale, Gianluca Di Marzio ha lanciato l’indiscrezione più clamorosa di quest’estate finora: Gianluigi Buffon sarebbe pronto a tornare alla Juventus da giocatore.

Qualche settimana fa, il portiere ha annunciato l’addio al Paris Saint–Germain dopo una sola stagione. I francesi gli avevano proposto il rinnovo di un anno ma col ruolo di riserva. Gigi ha preferito rispedire al mittente, salutare e ringraziare. Libero contrattualmente, ha ricevuto questa proposta dai bianconeri e, stando a quanto riporta il noto giornalista, l’affare sarebbe praticamente fatta. Per lui stessa offerta del PSG: un solo anno di contratto, ruolo di vice Szczesny. Buffon ha già detto sì su tutto ed è pronto a trasferirsi.

Il portiere ha salutato la società bianconera dopo diciassette anni lo scorso anno. Poi il divorzio e l’addio, il passaggio al PSG per puntare a vincere in Europa. Non ci è riuscito, adesso potrebbe clamorosamente tornare, magari per poi intraprendere la strada da dirigente o da allenatore già in bianconero. A 41 anni compiuti, Gigi non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’offerta della Juventus lo affascina: con Maurizio Sarri pensa che si può vincere in Europa e vuole fare quest’ultimo tentativo di alzare al cielo quella maledetta coppa, l’unica che manca nel Palmares.

Redazione MilanLive.it

