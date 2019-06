Calciomercato Milan: il nome di Ferando Llorente è stato accostato ai rossoneri. Possibile un ritorno in Italia: interessa anche a Roma e Inter.

Indiscrezione lanciata dalla redazione di “A Bola“. Fernando Llorente lascerà il Tottenham visto che il suo contratto scaderà tra pochi giorni. Non rinnoverà con gli Spurs, conclusa dunque la sua esperienza in Premier League.

Difficile che in Inghilterra qualche club punti sull’esperto attaccante, il quale è un classe 1985 e ha già compiuto 34 anni lo scorso febbraio. Sarebbero però diversi i club sulle sue tracce per acquistarlo a parametro zero. Tra questi anche il Milan, stando a quanto scrivono in Portogallo. Vedere Llorente in rossonero, ad oggi, è fantamercato. In rosa attualemtne ci sono già parecchi attaccanti centrali: non solo l’intoccabile Krzysztof Piatek, ma anche Patrick Cutrone e il rientrante André Silva. E non è da escludere che dal mercato arrivi qualcun’altro, soprattutto una seconda punta che meglio si adatti al modulo di Marco Giampaolo.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

A chi può servire Llorente?

Non è facile rispondere a questa domanda. Parliamo di un attaccante che ha quasi concluso la sua carriera, ma la sua grande esperienza potrebbe essere ancora utile a qualche club.

Le altre squadre interessate, oltre al sopracitato Milan, secono A Bola sono Galatasaray, Athletic Bilbao, Roma e Inter. Rimanendo sulle due italiane, va anzitutto detto che Antonio Conte stima molto l’attaccante avendolo allenato in passato alla Juve, ma i progetti del club nerazzurro sono più ambiziosi. Oltre a Dzeko, stanno imbastendo una trattativa anche per Lukaku. Senza contare che ancora devono cedere Mauro Icardi.

La Roma invece potrebbe usufruire maggiormente dell’esperienza del centravanti spagnolo, principalmente perché è vicinissima alla cessione di Dzeko. Sul mercato non ci sono tanti attaccanti capaci di garantire tanti gol, e se qualcuno ci fosse, costa tantissimo. Vedremo quali saranno le strategie per l’immediato futuro. Llorente è tra gli attaccanti disponibili e nell’ultima stagione con il Tottenham ha dimostrato anche di essere più che utile.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it