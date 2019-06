MILAN NEWS – Tra i protagonisti della Coppa America 2019 c’è anche il milanista Diego Laxalt, duttile esterno mancino che viene da una stagione piuttosto altalenante.

L’Uruguay punta su di lui, rimasto però in panchina nella vittoria sul Cile di questa notte per 1-0 che ha dato la possibilità alla Nazionale sudamericana di passare il turno. Laxalt è stato interpellato da Tuttomercatoweb.com proprio al termine del suddetto incontro.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

In primis Laxalt ha commentato il successo sui cileni ed il passaggio del turno del suo Uruguay: “Vincere ci aiuta a vincere, dovevamo farlo per forza e la volevamo a tutti i costi. Primi nel gruppo? Fa bene, prendiamo tanta fiducia e dopo che loro sono partiti bene noi abbiamo reagito difendendo alla grande. Abbiamo usato la nostra concretezza in zona gol,decisiva in queste partite difficili”.

Poi ha risposto alle domande sul suo futuro nel Milan del nuovo corso:”Non ho sentito Giampaolo, ho la testa alla Coppa America. Quando finirà penserò al futuro. Io ho fatto il Mondiale come terzino sinistro nella difesa a quattro, so farlo e sono cresciuto, mi sento pronto per giocare in questa posizione anche nel Milan“.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it