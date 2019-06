News Milan: Alessio Romagnoli è ad Ibiza, ma tra un momento di svago e relax, trova il tempo per allenarsi.

Finita la stagione, tutti i calciatori non impegnati con le nazionali, volano in vacanza in giro per il mondo. Uno dei luoghi cult delle vacanze per gli italiani, è senz’altro Ibiza. Ne sa qualcosa Marco Borriello, che addirittura ha giocato nel club dell’isola.

E proprio nel centro sportivo dell’UD Ibiza, precisamente al “PERFORM Sport Medical Center”, si stanno allenando diversi calciatori tra i quali anche Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan è stato fotografato dalla pagina Instagram del centro, insieme ai colleghi calciatori tra cui Luis Alberto, Papu Gomez e altre due vecchie conoscenze rossonere: Andrea Petagna e Lucas Ocampos.

Romagnoli tra un momento di svago e l’altro, si vuole mantenere in forma per farsi trovare subito pronto dal nuovo mister Marco Giampaolo. La prossima sarà una stagione impegnativa per il Milan e il capitano rossonero vuole continuare a far bene e stavolta dare più del massimo per riportare la squadra in Champions League.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

