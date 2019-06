Italia-Cina 2-0, le azzurre accedono ai quarti del Mondiale femminile. In gol la milanista Giacinti e Galli.

L’Italia femminile è ai quarti del Mondiale. Le ragazze di Milena Bertolini hanno battuto 2-0 la Cina agli ottavi. Prestazione sontuosa delle azzurre, che hanno indirizzato subito la partita e non hanno mai rischiato seriamente.

Il primo gol dell’Italia lo ha firmato Valentina Giacinti, attaccante del Milan. Prova stupenda la sua, di grande sacrificio e forza. Scelta giusta quella del commissario tecnico perché la rossonera è abilissima nella profondità e la difesa cinese ha spesso cercato di mantenere la linea alta. A quanto pare non ci è riuscita, perché la punta ha spesso preso alle spalle le avversarie. Ad inizio secondo tempo è arrivato il gol del 2-0 firmato Aurora Galli, centrocampista della Juventus: altro gol dalla distanza per lei, stupenda nel centrare l’angolino basso. Tiro imparabile per il portiere cinese.

L’Italia accede così agli ottavi per la prima volta nella storia. Si giocherà sabato alle 15 contro la vincitrice di Olanda e Giappone. Questa squadra, con grande organizzazione tattica e un’ottima tecnica di base, può arrivare davvero fino in fondo. Sugli scudi anche un’altra rossonera: Manuela Giugliano, strepitosa in mezzo al campo nella fase di regia e di interdizione. La sua è una tecnica superiore e Bertolini la sta valorizzando al massimo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it