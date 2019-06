Calciomercato Milan: Kabak e Theo Hernandez hanno il sangue caldo e personalità molto forti.

Nella lista degli obiettivi di questo calciomercato estivo, il Milan ha segnato in rosso due nomi: Ozan Kabak e Theo Hernandez, due possibili nuovi incastri della linea a quattro difensiva di Marco Giampaolo.

Entrambi rientrano perfettamente nei parametri di Elliott Management: costano poco, hanno grandi potenzialità (tecniche ed economiche) e hanno uno stipendio basso. Kabak prenderebbe il posto di Cristian Zapata, appena passato al Genoa da svincolato. La trattativa col turco va avanti da diversi giorni: la società ha fatto il massimo, offrendo allo Stoccarda il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni e un contratto importante al giocatore, con tanto di posto da titolare assicurato. Il giocatore è tentato anche dal Bayern Monaco e si è preso qualche giorno per decidere.

ROMA, UFFICIALE: RITIRO CANCELLATO. NOVITA’ DALL’UEFA A BREVE?

Calciomercato Milan: Kabak e Theo, caratteri forti

Kabak è un buon marcatore, di piede destro, sa impostare ed è un gran saltatore. Con Alessio Romagnoli potrebbe formare una coppia molto interessante. Caratterialmente, scrive Gazzetta.it, è da scoprire. Ciò che sappiamo è che è un guerriero. La personalità è forte, altrimenti a 19 anni non riesci ad importi subito ad alti livelli. Dopo la sconfitta contro l’Union Berlino ai play-out, su Instagram ha postato una sua foto insanguinato e con fasciatura alla testa. In patria si sprecano i paragoni con Mustafa Kemal Ataturk, eroe della resistenza ottomana nel 1915.

Theo Hernandez è più grande di due anni del turco e ha già un’esperienza al Real Madrid, anche se non è andata benissimo. Quest’anno ha giocato in prestito alla Real Sociedad, dove ha avuto maggior continuità di prestazioni. Ciò che non convince di lui è l’aspetto caratteriale: troppe “ragazzate” in questi ultimi anni, motivo per il quale Florentino Perez vuole disfarsene. Lo scorso settembre ha subito una maxi-squalifica per uno schiaffo ad un avversario, di notte tende ad uscire troppo spesso di casa. Aspetti su cui Paolo Maldini dovrà ragionare insieme alla dirigenza. Ma le qualità tecniche sono indiscutibili.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it