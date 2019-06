Milan News: la Roma ha ufficializzato la cancellazione del ritiro a Pinzolo.

Tiene ancora banco la questione UEFA per il Milan. Coinvolte indirettamente anche Roma e Torino. I giallorossi, in caso di esclusione dei rossoneri dall’Europa League, giocherebbero direttamente la fase a gironi, mentre i granata i preliminari.

La società capitolina, pochi minuti fa, ha diffuso un comunicato ufficiale che cancella il ritiro di Pinzolo, il cui inizio era previsto fra tre giorni:

“Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management, è stata presa la decisione di posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione“.

Nei prossimi giorni, spiega la Roma, verranno rese note le nuove date ufficiali della preparazione estiva giallorossa. Questa mossa del club potrebbe essere un segnale in vista della decisione dell’UEFA e del TAS sul Milan. A breve potrebbero arrivare novità da Nyon. Intanto il Torino ha fatto recapitare agli uffici dell’organo europeo una lettera per chiedere novità in merito. Anche i granata sono in trepidante attesa: con la partecipazione ai preliminari, la preparazione dovrà iniziare prima. Ci si deve organizzare, ma per ora non ci sono ancora notizie ufficiali. Ma intanto la Roma ha fatto la prima mossa.

Redazione MilanLive.it

