Ufficiale: ha firmato col Milan, che colpo

Tempo di regali per il Milan che ha già reso ufficiale il primo colpo: fine anno con i botti per il club meneghino.

Sarà una conclusine di 2024 da brividi per il Milan che dopo le fatiche di Champions League è già tornato a pensare al campionato. La Serie A attende i rossoneri che sono chiamati alla risalita, l’obiettivo è confermarsi tra le prime quattro della classifica ma gli ostacoli sono stati e continueranno ad essere tanti.

Il Milan dovrà perciò gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare a sfruttare il girone di ritorno, e perché no anche il calciomercato invernale, per dare il via ad una seconda metà di stagione entusiasmante. I tifosi hanno bisogno di un colpo ad effetto, dentro e fuori dal campo, ed è dovere del club accontentarli. Anche perché loro il tifo e la passione ce la mettono sempre.

A questo Milan serve qualcosa in più e il boss Zlatan Ibrahimovic lo sa molto bene, visto che vive la squadra dal più vicino possibile. Il 2025 dovrà quindi essere un anno di rilancio per i meneghini che nel frattempo hanno già regalato al proprio pubblico la prima sorpresa. Regalo di Natale in anticipo per tutto il popolo rossonero.

Sorpresa Milan, affare fatto: c’è la firma

Non sarà un rinforzo da sfruttare in campo ma si tratta comunque di un colpo d’eccezione per il Diavolo che ha da poco firmato una partnership di caratura internazionale. Benvenuta a bordo alla famiglia di Tiffany & Co, lussuoso brand che regalerà al Milan il suo prossimo trofeo. Si tratta di una svolta epocale per il club rossonero e in certo senso anche per il calcio italiano.

Per la prima volta il celebre marchio ha deciso di realizzare un trofeo da mettere in palio nel prossimo speciale appuntamento del Milan. La società più antica di Milano è nata il 16 dicembre del 1899 e questo significa che tra breve festeggerà i suoi primi 125 anni di storia. Per farlo il club ha già organizzato una prestigiosa amichevole con il Genoa, fissata per il 15 del mese, dove per l’occasione a sfidarsi saranno le leggende del passato.

I protagonisti che si daranno battaglia alla fine metteranno in bacheca il prestigioso trofeo che, per l’occasione, è stato realizzato proprio da Tiffany. Il trofeo è stato realizzato sotto forma di piatto ed è interamente composto da argento sterling, grande lavoro da parte degli artigiani del celebre e ricercato brand che ora aspettano solo di sapere quale dei due club si aggiudicherà la loro opera.