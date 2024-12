@ML -Infortuni Loftus-Cheek e Morata, l’esito degli esami: c’è una buona e una cattiva notizia

Non è bastata la vittoria che avvicina sempre di più gli ottavi di finale di Champions League senza passare dai Play Off. Il Milan è alle prese con un nuovo, l’ennesimo, caso. A farlo scoppiare è stato Paulo Fonseca, che nel post partite si è detto insoddisfatto, deluso e triste per la prestazione di alcuni giocatori, che non hanno dato tutto per la maglia. Parole durissime del tecnico portoghese che non si è nascosto, proprio come aveva fatto a Bergamo contro l’arbitro.

Stavolta nel suo mirino ci sono invece i giocatori, o almeno alcuni di questi. Ma le brutte notizie per il Milan non sono finite: oltre all’infortunio di Pulisic, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Loftus-Cheek e di Alvaro Morata. L’inglese si è infortunato proprio ieri contro la Stella Rossa durante il primo tempo: oggi si è sottoposto agli esami, i quali hanno rilevato una lesione del bicipite femorale destro. Probabilmente il suo 2024 è finito ed è a rischio anche per la Supercoppa di inizio gennaio. Più positive, invece, le notizie su Morata: nessuna lesione all’adduttore ma un trauma elongativo. Entrambi verranno valutati nei prossimi giorni. Lo spagnolo dovrebbe saltare il match col Genoa e rientrare per il match successivo.