Empoli, Bologna e Torino: il Milan fa spesa in mezza Italia

In casa Milan si inizia a lavorare in maniera decisa su quello che sarà il mercato di gennaio e sulle trattative da impostare in vista della prossima stagione.

I rossoneri hanno bene in mente quelle che saranno le mosse da attuare per sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca ed hanno individuato già tre nomi che potrebbero fare al caso della squadra.

Una delle mosse più probabili del Milan in sede di mercato è quella di andare a prendere un centrocampista che possa completare un reparto arrivato ai minimi termini. Paulo Fonseca si affida sempre alla coppia titolare formata da Reijnders e Fofana considerato il fatto che Musah è stato ormai dirottato a destra mentre Loftus-Cheek viene impiegato nel ruolo di trequartista. Il lungo stop di Bennacer, poi, lascia dei dubbi su quelle che siano le condizioni fisiche dell’algerino che sta per tornare completamente in gruppo. Ibrahimovic e Moncada sono quindi al lavoro per trovare il giusto profilo, andando ad impostare trattative anche per altri ruoli in vista della prossima stagione.

Milan, tre nomi nel mirino in vista della prossima stagione

Sono tre i giocatori finiti nel mirino del Milan in vista del 2025. In casa Empoli si segue con attenzione Mattia Viti, mentre dal Bologna potrebbe arrivare Sam Beukema al termine del campionato. Samuele Ricci, invece, è l’obiettivo dal Torino con il centrocampista che appare il primo nome sulla lista.

Mattia Viti sta vivendo un’ottima stagione con l’Empoli mettendosi in mostra come uno dei migliori difensori centrali italiani del campionato. Classe 2002, è in prestito con diritto di riscatto dal Nizza con i toscani pronti a prenderlo a titolo definitivo per una somma intorno ai 6 milioni di euro. Le buone prestazioni hanno fatto salire la sua quotazione con il Milan che potrebbe mettere sul piatto 10 milioni di euro o scambiarlo con Lorenzo Colombo.

Sam Beukema è il sogno di tante grandi squadre in vista di gennaio. Juventus e Real Madrid hanno bussato alla porta del Bologna che non ha però intenzione di cedere l’olandese a campionato in corso. Il Milan vanta ottimi rapporti con i rossoblu come dimostrano le molte operazioni chiuse negli ultimi anni. Il prezzo dell’ex AZ Alkmaar è di circa 25 milioni di euro.

Samuele Ricci è in cima alla lista dei desideri della società e di Paulo Fonseca. Il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe portare il Torino a dare l’ok alla sua cessione già a gennaio per provare ad incassare quanto più possibile. Il Milan vorrebbe mettere sul piatto un’offerta da circa 22 milioni di euro ma le richieste dei granata, al momento sono superiori ai 30 milioni. C’è quindi grande distanza tra le parti ma ci saranno certamente nuovi contatti nel prossimo futuro.