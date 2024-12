Milan nel caos, ma c’è Leao ad illuminare San Siro

Rafa Leao protagonista della serata di ieri sera contro la Stella Rossa. L’attaccante portoghese ha ormai svoltato e si è preso il Milan

Menomale che c’è Rafa Leao. La vittoria aveva fatto gioire i tifosi del Milan, ma lo sfogo di Paulo Fonseca ha inevitabilmente messo di malumore il popolo rossonero, che deve fare i conti con la realtà.

Al Diavolo il problema è serio, con il tecnico portoghese che non riesce a tirar fuori il meglio dai propri uomini. Ieri lo sfogo è stato importante da parte dell’ex Lille. Uno sfogo che rappresenta un po’ un punto di non ritorno: adesso o si riparte tutti uniti insieme o inevitabilmente le strade dovranno separarsi. In questo caos totale che è il Milan, però, continua a splendere una stella, che è quella di Rafa Leao. Finalmente lontano da ogni possibile accusa.

E dire che il portoghese, ad inizio stagione, era il calciatore più criticato dalla rosa: era stato messo nel mirino dai media, da molti tifosi e soprattutto dal tecnico portoghese. Diverse panchine contro squadre importanti hanno lasciato il segno, ma la cura Paulo Fonseca, che ha ammesso di aver usato sia il bastone che la carota con il suo connazionale, ha certamente funzionato.

Milan, Leao non si ferma più: il portoghese è la luce del Diavolo

Rafa Leao molto probabilmente non sarà mai quel calciatore che farà mille scatti verso la propria porta per dare una mano in fase difensiva alla squadra, ma il suo atteggiamento è decisamente cambiato.

Leao è diverso soprattutto in fase offensiva e lo abbiamo visto nelle ultime partite, dove ha trovato il gol con continuità. Ieri la sua rete contro la Stella Rossa è arte pura: taglio verso il centro (ormai è una costante), stop meraviglioso con il destro e palla all’incrocio dei pali col sinistro. Una rete da vero attaccante.

Il portoghese ha ormai abbandonato la sua confort-zone, rappresentata dalla fascia sinistra, per esplorare nuovi mondi: il numero dieci adesso è sempre più dentro al campo, pensa e agisce da seconda punta e non dà più riferimenti agli avversari. Marcare un Leao così è praticamente impossibile. Ieri, per lunghi trattati della partita, il Milan si è affidato ad unico schema: palla al portoghese, chiamato ad inventarsi la giocata. Dopo il gol contro la Stella Rossa, il dieci rossonero ha sei centri e sei assist in stagione. In questo momento di burrasca ai tifosi del Milan, non resta, dunque, che affidarsi al raggio di sole Leao.