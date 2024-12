Parte la festa del Milan, la notizia ora è ufficiale

Ottime notizie per i tifosi rossoneri in vista del prossimo match in casa contro il Genoa: è ufficiale

Il Milan ha un disperato bisogno di punti per non perdere la speranza di acciuffare le prime della classe: lo stop di Bergamo ha ridimensionato le aspettative rossonere, ma il calcio è imprevedibile e ogni giornata di Serie A può celare dietro di se sorprese inaspettate.

Di sicuro la persona che vorrebbe vincere nettamente per dare uno scossone al campionato è Paulo Fonseca: a San Siro, il prossimo 15 dicembre alle ore 20.45, arriverà il nuovo Genoa di Patrick Viera, altra squadra alla ricerca di punti per il proprio obiettivo salvezza.

Intanto i tifosi rossoneri e non che assisteranno alla gara possono già sorridere: prima della partita ci sarà l’esibizione del noto trio house Meduza.

Milan-Genoa: prima del match l’esibizione del trio house Meduza

Paulo Fonseca si gioca il tutto per tutto contro la squadra di Vieira: non può più sbagliare il tecnico portoghese, persino un pareggio sarebbe fatale per il cammino rossonero da qui alla fine della stagione.

Intanto, arrivano notizie musicali per i tifosi rossoneri che prenderanno parte al match di domenica prossima contro il Genoa, una partita come detto fondamentale per non perdere fiducia e speranza nel prossimo futuro. E per dimostrare il reale valore di una rosa che fino a questo momento ha reso al di sotto delle aspettative iniziali.

Prima del match domenicale, I Meduza ruberanno la scena forti del loro stile musicale incentrato sull’house. Nati musicalmente nel 2019, i tre produttori (Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio) realizzeranno il loro sogno di suonare prima di una partita della loro squadra del cuore. Tutti e tre infatti sono appassionati dei colori rossoneri sin da quando erano ragazzi: per loro sarà un appuntamento imperdibile.

I Meduza, nonostante la loro giovane età, hanno conquistato le attenzioni internazionali, conquistando nomination ai Grammy Awards e il riconoscimento della stampa musicale del settore. Nel 2019, ci fu il loro apice con la pubblicazione del singolo ‘Piece of Your Heart’, interpretato in collaborazione con il duo britannico Goodboys. I tre produttori meneghini negli ultimi anni non hanno mai smesso di produrre musica per loro e per altri artisti, in Italia e in giro per il mondo.

Insomma, per i tifosi del Milan e del Genoa sarà un pre-gara assolutamente unico!