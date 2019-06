Calciomercato Milan: la situazione di Veretout, centrocampista seguito sia dai rossoneri che dal Napoli.

Sono giorni molto caldi per il futuro di Jordan Veretout, centrocampista destinato a lasciare la Fiorentina e appetito da diversi club italiani. Entro il weekend potrebbe sbloccarsi qualcosa.

Sulle tracce del giocatore ci sono soprattutto Roma, Milan e Napoli. Dopo la giornata di oggi, però, il club giallorosso potrebbe essersi un po’ defilato dato che sta chiudendo proprio con il Napoli l’acquisto di Amadou Diawara per circa 18 milioni di euro più 2 di bonus. In questo modo la squadra di Paulo Fonseca avrebbe messo a segno il primo colpo per il proprio centrocampo, lasciando forse strada libera alle concorrenti nella corsa al centrocampista francese.

Calciomercato Milan, Veretout: il Napoli può convincere la Fiorentina

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, spiega che in queste ore il Napoli ha continuato a lavorare su Veretout. Ha già da settimane l’accordo con lui su ingaggio e scadenza del contratto. Nell’operazione con la Fiorentina può inserire una contropartita tecnica. Si fanno i nomi di Mario Rui e Adam Ounas, ma sembra essere Marko Rog il profilo maggiormente gradito al club viola. Il centrocampista croato non ha spazio con Carlo Ancelotti e andrebbe volentieri a Firenze per cercare di giocare con maggiore continuità.

Il Milan è ancora in gioco, ma si registra una frenata da parte del giocatore. Infatti, l’opzione Napoli sembra tentarlo maggiormente e lui si è preso ancora qualche giorno per decidere. Non bisogna dimenticare che il club rossonero dovrebbe anche trovare l’accordo con la Fiorentina, l’offerta da 18 milioni non sembra soddisfare la società viola. Veretout viene valutato 25 milioni. La prossima settimana ci dovrebbe essere un incontro tra i due management sportivi per trattare.

