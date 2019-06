CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei casi dell’estate all’interno del panorama calciomercato italiano riguarda sicuramente il futuro di Daniele De Rossi.

L’ex capitano della Roma ha lasciato, per volere del club stesso, la sua squadra del cuore dopo tantissimi anni di militanza. Ma se inizialmente si pensava ad un futuro estero per DDR, ricercato in particolar modo negli Usa e in Argentina, ora appare probabile come De Rossi decida di accettare le lusinghe di un altro club italiano e continuare a giocare in Serie A.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Il classe ’83, tentato anche dall’offerta del Milan dove avrebbe trovato Marco Giampaolo con cui ha un feeling particolare, sembra molto vicino alla firma con la Fiorentina. L’ex d.s. romanista Daniele Pradè e l’amico Vincenzo Montella lo avrebbero convinto a scegliere Firenze per l’ultima parte della carriera.

De Rossi nei prossimi giorni potrebbe firmare il contratto da calciatore con la Fiorentina, chiudendo così le porte sia all’ipotesi rossonera sia a quelle che lo avrebbero portato a Bologna, Sampdoria o Boca Juniors. Il centrocampista romano è di rientro dalle vacanze e starebbe sciogliendo le ultime riserve prima di seguire le orme di Massimo Ambrosini, ex bandiera del Milan che dopo una vita in rossonero ha scelto di giocare un ultimo anno a Firenze.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

