Calciomercato Milan, bloccato Praet della Sampdoria: la news di Pedullà.

Dennis Praet potrebbe essere uno dei rinforzi estivi del Milan a centrocampo. Non è un mistero il gradimento di Marco Giampaolo, che ha allenato il belga alla Sampdoria.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato che il club rossonero ha bloccato il giocatore. I blucerchiati hanno aperto al trasferimento e l’operazione sarebbe già impostata. Al Milan interessa anche il difensore Joachim Andersen, ma in questo momento la priorità è Praet.

Da capire i dettagli della trattativa. Nei giorni scorsi si parlava di una valutazione da circa 25 milioni di euro per il centrocampista belga. Era risaputa la volontà di Giampaolo di averlo anche in rossonero, considerata la stima nei suoi confronti. Ha sempre speso parole di grande elogio per il calciatore, ritenendolo uno in grado di potersi affermare anche in una piazza importante.

L’ex Anderlecht è abituato a giocare da mezzala, ma secondo il nuovo allenatore del Milan ha il potenziale per interpretare bene pure il ruolo di regista. Vedremo se nelle prossime ore il club di via Aldo Rossi effettuerà l’accelerata decisiva per acquistare Praet, un rinforzo che al centrocampo porta sicuramente maggiore tasso tecnico. Un buon innesto, senza dubbio. Attendiamo sviluppi su questa pista.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it