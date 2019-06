News Milan, accordo con la UEFA: il TAS di Losanna ufficializza l’esclusione dalla prossima Europa League.

Il Milan non disputerà l’edizione 2019/2020 dell’Europa League. Nonostante la qualificazione ottenuta sul campo tramite il quinto posto nel campionato di Serie A, la squadra rossonera non prenderà parte alla competizione.

E’ di pochi minuti fa il comunicato del TAS di Losanna. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annunciato che c’è stato un Consent Award tra il Milan e la UEFA. Le parti hanno raggiunto un accordo per una sanzione che riguarda le violazioni del club al Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017 e 2015-2018. Di conseguenza la Roma accedere direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League, mentre il Torino disputerà i preliminari.

Nel comunicato il TAS spiega che l’intesa stabilisce la rinuncia del Milan ai due ricorsi presentati allo stesso Tribunale contro due decisioni dell’UEFA (la prima relativa alla sanzione con multa di 12 milioni ed esclusione dalle coppe senza break even nel 2021, la seconda inerente la decisione di deferire il club per le violazioni nel triennio 2015-2018), mentre l’UEFA rinuncia a procedere con l’investigazione per quanto riguarda il triennio 2015-2018.

Consent Award pic.twitter.com/eVGHiB4ID3 — Mauro Suma (@mauro_suma) 28 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

