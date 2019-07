Calciomercato Milan, incontro con Mijatovic: quali nomi sul tavolo?

La prima settimana del mese di luglio inizia con nuovi incontri di calciomercato a Casa Milan. Stamattina la dirigenza rossonera ha ricevuto Pedja Mijatovic nella sede di via Aldo Rossi.

L’ex attaccante e dirigente del Real Madrid è oggi collaboratore intermediario dell’agente Vlado Lemic. Quest’ultimo, come spiegato dai colleghi di calciomercato.com, è un procuratore croato che cura gli interessi di alcuni giocatori importanti e anche di giovani talenti interessanti. Nella sua scuderia ci sono ad esempio Nemanja Matic, Luka Modric e Dejan Lovren. Difficile dire con certezza di quali nomi si sia parlato con Mijatovic durante il colloquio di stamane.

Sicuramente arrivare a un calciatore come Modric è complicato, considerando che nel Real Madrid è ancora importante. Poi per età e costi l’operazione sarebbe probabilmente troppo onerosa per il Milan, che per eventualmente convincere il centrocampista potrebbe puntare sui buoni rapporti col connazionale Zvonimir Boban. Ma non sembra una pista percorribile. Potrebbe essere più fattibile arrivare a Lovren, difensore centrale in uscita dal Liverpool. Croato anche lui e dotato di buona esperienza, può fare comodo alla difesa di Giampaolo.

