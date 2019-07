Veretout obiettivo del calciomercato Milan: oggi un incontro tra le due società per cercare un accordo. Intanto il giocatore ha detto sì al trasferimento a Milanello.

Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra Milan e Fiorentina per Jordan Veretout. In centro a Milano si è svolto il summit tra Paolo Maldini, Frederic Massara, Daniele Pradè e Joe Barone.

In serata Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione. Viene confermato che i dirigenti rossoneri hanno messo sul piatto delle possibili contropartite tecniche. Cinque i nomi: Lucas Biglia, Ivan Strinic, Diego Laxalt, Fabio Borini e Patrick Cutrone. Tuttavia, la società viola preferirebbe un’operazione solamente cash. Il cartellino di Veretout viene valutato 25 milioni di euro.

Il Milan ha il sì del giocatore, attratto dalla possibilità di vestire la maglia rossonera, ma serve accelerare per trovare l’accordo con la Fiorentina. C’è bisogno dell’offerta giusta. Viene confermato che domani la dirigenza toscana incontrerà la Roma, altra pretendente nella corsa al centrocampista francese e che ha messo sul piatto l’offerta di ingaggio migliore con tanto di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi potrebbero presto fare un’offerta cash, appena venderanno Steven Nzonzi (cercato dal Lione). Comunque la giornata di domani non sarà decisiva ancora. Il Napoli resta in sottofondo.

