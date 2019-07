Il talento Sandro Tonali si lega ancora al Brescia per diverse stagioni. Il centrocampista piace sempre al Milan e ad altre big

Il Brescia ha deciso di blindare quello che, secondo l’opinione pubblica, è il talento ‘millennial’ più importante e considerevole degli ultimi anni.

Tutto fatto per il rinnovo contrattuale di Sandro Tonali, classe 2000 che è cresciuto nel settore giovanile bresciano e considerato per l’appunto uno dei giovani centrocampisti di maggior prospettiva in Italia ed in Europa.

Oggi Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato della redazione di Sportitalia, ha comunicato tramite un tweet dell’ormai certo rinnovo fino al giugno 2023 di Tonali, che dunque per il momento resta a Brescia come già ampiamente ammesso dal presidente bresciano Massimo Cellino.

#Tonali e #Torregrossa: doppio rinnovo con il #Brescia fino al 2023 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 5 luglio 2019

Il Milan e le altre pretendenti a questo talentuosissimo calciatore dovranno dunque fare uno sforzo ancor maggiore per assicurarsi in futuro le prestazioni di Tonali, blindato da un contratto lungo e più ricco e dunque ancor più difficile da ingaggiare. Le intenzioni del Brescia sono chiare: far esordire in Serie A Tonali con la maglia delle Rondinelle e poi nel 2020 ascoltare le migliori proposte, cercando di scatenare un’asta per il ragazzo nativo di Lodi.

